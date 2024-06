Esame di maturità 2024, a Milano 24.858 studenti alle prese con la seconda prova

Milano, 20 giugno 2024 – Sono alle prese con la seconda prova i 24.858 maturandi milanesi: 23.829 interni più 1.029 privatisti e due anticipatari per merito che, con pagelle che non conoscono voti dal sette in giù, e avendo studiato in un anno sia i programmi di quarta che di quinta, hanno chiesto di conquistare il diploma bruciando i tempi.

Tracce consegnate per la seconda prova di indirizzo, che ha visto spuntare il tanto temuto Greco al liceo classico, dopo anni d'assenza. La stessa sorte non è capitata ai liceo scientifico con la "latitante" Fisica: anche quest'anno matematica sia. Tra i maturandi del linguistico trapela qualche timore in più perché non è stata scelta né la prima né la seconda, ma la terza lingua. A ciascuno il suo, insomma.

Ma questo è anche il giorno in cui tutti gli studenti, e soprattutto tecnici e professionali, possono mettere in pratica la loro specialità, la materia di indirizzo. E quindi incontreremo "Navigazione aerea" al Maxwell, si stanno preparando a mettere in scena e a interpretare uno spettacolo vero di danza classica (e non solo) al coreutico Tito Livio, dove la prova dura tre giorni, dallo scritto alle punte. Tre giorni di prova anche per i licei artistici, tra tavole, progetti di architettura e multimediali.