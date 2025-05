Mattia Ferretti promette: "Sicurezza, tecnologie e patto con l’Humanitas"

La coalizione di centrodestra ha scelto Mattia Ferretti, figlio dell’ex sindaco Gianni Ferretti, scomparso lo scorso novembre. A sostegno della sua candidatura: Rozzano per Ferretti sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Alleanza per Rozzano. Mattia Ferretti, 36 anni è laureato in Economia e commercio.

Come intendete affrontare la questione abitativa e le criticità del quartiere Aler? "La casa è un diritto fondamentale che a Rozzano deve essere garantito a tutti. Per il quartiere Aler proseguiremo nel ripristino della legalità, eliminando gradualmente le occupazioni abusive e assegnando gli alloggi secondo graduatoria, ma con una visione innovativa: elimineremo la graduatoria unica che crea “ghettizzazione“, abbiamo già introdotto alloggi riservati a categorie - giovani, anziani, studenti - per garantire il mix sociale. Per i giovani, consulenza comunale gratuita per orientarsi nel mercato dei mutui, agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, contratti d’affitto concordati, “bonus affitto“ per le giovani coppie in difficoltà nei primi anni".

Quali progetti concreti per rendere Rozzano più sostenibile e sicura? "Realizzeremo una Comunità Energetica Rinnovabile per trasformare i cittadini da semplici fruitori a produttori di energia. Lo stesso progetto coinvolgerà le aziende del territorio che potranno godere di autonomia energetica e rivendere il surplus della produzione alla rete. Puntiamo all’azzeramento della Tari con la politica “Rifiuti Zero“ e valorizzeremo il verde urbano con il Piano Comunale del Verde. Partendo dalla sicurezza Rozzano sarà la prima smart city in Italia. Attueremo la videosorveglianza intelligente nei parchi, nel quartiere Aler e in tutti i punti della città che necessitano di maggior vigilanza con un sistema collegato all’intelligenza artificiale che consentirà non solo interventi rapidi di ordine pubblico, ma anche di soccorso ed emergenza".

Cosa intendete fare sul fronte salute? "Apriremo uno sportello sanitario comunale per prenotazioni, pagamento ticket e ritiro referti. Realizzeremo “presidi territoriali“ con specializzandi per innalzare il presidio sanitario locale e offriremo borse di studio per studenti rozzanesi all’Università Humanitas. Installeremo postazioni di tele-diagnosi nelle frazioni per esami del sangue istantanei, elettrocardiogrammi e controllo pressione. Chiederemo a Humanitas canali agevolati per anziani e persone con difficoltà motorie, un consultorio neurologico e un servizio pediatrico con reparto neonatale. Continueremo a creare studi medici comunali gratuiti per attrarre nuovi medici di base, affrontando così la carenza che affligge tutto il territorio. Creeremo un luogo pubblico doveverranno organizzate “settimane della salute“ dedicate".