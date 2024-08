Matteo parte col botto. Nuovo record europeo già nelle eliminatorie

Matteo Zurloni super veloce, fasi eliminatorie superate alla grande secondo le aspettative. E c’è da registrare un 4,94“, un nuovo record europeo che manda in archivio il precedente fatto registrare dallo stesso Zurloni. Sulla sua strada ancora il temibile rivale cinese Jinbao Long, già suo avversario nel mondiale 2023, battuto con il tempo di 5.06“ nelle fase a eliminazione diretta.

"Non è stato facile ma tutto è andato come da programma", dichiara l’atleta olimpionico da noi raggiunto telefonicamente a Parigi. Prosegue dunque l’avventura olimpica del campione cassanese del gruppo Fiamme d’oro della polizia di Stato, che mira a scalare il podio fino a salire sul gradino più alto. Il rush finale della specialità arrampicata sportiva è in programma oggi con le finali previste per le ore 12.55.

"Gareggiare davanti a un pubblico così numeroso – aggiunge Zurloni – è emozionante, aumenta l’adrenalina: è davvero fantastico. Sapere poi che fra tanta gente era presente la mia famiglia al completo mi ha dato tanta forza. È stato un valore aggiunto al mio stato d’animo per la mia prestazione".

Non è passato certo inosservato il gruppo di famiglia al completo: mamma, papà, due sorelle e con i fidanzati, un fratello e Camilla, fidanzata di Matteo, in maglietta blu con scritta “Matteo’s dream team“ (nella foto). "Il podio è certamente l’obiettivo di Matteo – dice mamma Paola –. Tuttavia, il nostro tifo sugli spalti si sentirà forte a prescindere, vuole essere un ringraziamento a lui che ci ha regalato questa grande emozione della sua presenza alle Olimpiadi".

Tutto sta “esplodendo“ in un solo anno, dopo una dura preparazione. Da atleta sconosciuto dell’arrampicata di velocità, nel 2023 Matteo Zurloni ha conquistato in rapidissima successione record europeo, titolo di campione del mondo e qualificazione alle olimpiadi a Parigi, dove oggi gareggerà per entrare nella storia.