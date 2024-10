Mattarella a Milano: lo spazio e l’omaggio ai piccoli martiri di Gorla

Milano, 14 ottobre 2024 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano all’International Astronautical Congress, che si tiene in città fino al 18 ottobre prossimo.

Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia.

Il presidente Mattarella e il monumento ai piccoli martiri di Gorla

A Gorla

Nel corso della giornata, il Presidente della Repubblica parteciperà ad altri due appuntamenti a Milano, in mattinata è atteso al monumento in memoria dei Piccoli Martiri di Gorla.

La scuola Francesco Crispi sventrata dalla bomba e la traslazione dei resti delle vittime nell'ossario sotto al monumento

Mattarella è atteso in piazza Piccoli Martiri, a Gorla, per deporre una corona di fiori al monumento eretto per celebrare la strage dei 184 bambini, tra i 5 e gli 11 anni, (più 14 maestre e 4 bidelli) della scuola Francesco Crispi, avvenuta il 20 ottobre del 1944. Strage di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.

Il monumento ai Piccoli Martiri di Gorla, morti il 20 ottobre del 1944 sotto le bombe sganciate dagli alleati

Il monumento

Sarà anche l’occasione per dare ufficialità alla decisione, arrivata nei giorni scorsi, di far diventare "monumento di interesse nazionale” la toccante statua per ai Piccoli Martiti realizzata dallo scultore Remo Brioschi (una statua voluta dai cittadini di Gorla nel Doguerra, i quali per realizzarla si autotassarono e riuscirono a convincere l’allora sindaco Antonio Greppi a bloccare il progetto di costruire sull’area un cinema).

Nel pomeriggio Mattarella sarà alla Fondazione Ambrosianeum.

Il convegno

Il 75° Congresso astronautico internazionale, in corso al centro congressi Mico a Fiera Milano City, è un evento su cinque giorni che radunerà in città i più importanti protagonisti del settore aerospaziale (previsti 4mila relatori provenienti da 96 nazioni).

