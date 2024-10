Strage di Gorla, la commemorazione nell’80esimo anniversario: tutte le iniziative a Milano

Milano, 5 ottobre 2024 – Milano commemora la strage di Gorla nell’80esimo anniversario. Domenica 20 ottobre saranno ricordati i piccoli martiri e quanti insieme a loro morirono tra le macerie dei palazzi colpiti da un bombardamento aereo nel 1944.

Quel giorno di 80 anni fa, le pattuglie aeree angloamericane anziché sganciare gli ordigni sulle fabbriche Breda, Alfa Romeo e Isotta Fraschini, obiettivi strategici del loro attacco, colpirono in pieno giorno il popoloso quartiere di Gorla, distruggendo la scuola elementare Francesco Crispi e uccidendo bambine e bambini che in quel momento erano a scuola, nonostante la guerra. Al suono delle sirene con maestre e bidelli erano scesi nelle cantine, allora usati da tutti come rifugi. Ma non ebbero scampo. Gli ordigni "sganciati per errore" raggiunsero il vano delle scale senza lasciare loro via di uscita. In pochi si salvarono estratti ancora vivi dalle macerie.

Per l'80esimo anniversario di questo drammatico episodio, il Comune di Milano, insieme al Comitato Piccoli Martiri di Gorla (che nacque subito dopo il bombardamento per volontà dei genitori di quelle piccole vittime) e a numerose associazioni, ha organizzato, nell'ambito di Milano è Memoria, un palinsesto di iniziative che permetteranno alla cittadinanza di ricordare quel tragico evento e riflettere ancora una volta sulle atrocità della guerra, in qualsiasi tempo e luogo divampi.

La settimana di eventi inizia lunedì 14 ottobre, alle 19.30, all' Anteo Palazzo del Cinema, con l'anteprima di "Finché sono al mondo", documentario di Mario Calabresi e Silvia Nucini, con la regia di Luca Qugliato, una produzione Be water film in collaborazione con Rai Documentari. Sopravvissuti e testimoni della strage, insieme agli autori e ai rappresentanti delle istituzioni cittadine saranno presenti in sala.

Da martedì 15 ottobre, torna in scena al Piccolo Teatro Studio Melato lo spettacolo di Renato Sarti "Gorla fermata Gorla", interpretato da Giulia Lazzarini, cresciuta - in quegli stessi anni - nei luoghi della tragedia, insieme a Federica Fabiani e Marta Marangoni, che daranno la loro voce alle vittime. Una storica produzione del Teatro della Cooperativa le cui repliche proseguiranno fino a domenica 20 ottobre.

Venerdì 18 ottobre alle 9.30, con "Ecco la guerra!", al Teatro Elfo Puccini, l'attenzione è rivolta agli studenti e alle studentesse grazie ad un incontro con letture e interventi dedicato alle scuole superiori milanesi. Lo stesso giorno, alle 17, in piazza Piccoli Martiri di Gorla si svolgerà l'iniziativa "Passeggiata per ricordare" organizzata da Fair Play Arena.

Sabato 19 ottobre alle 16, sarà la volta dell'inaugurazione di un grande murale dedicato ai Piccoli Martiri dal titolo "Girotondo. Ai Piccoli Martiri di Gorla" realizzato da OrMe Ortica Memoria e Orticanoodles, in collaborazione con il Municipio 2, sul muro di un edificio in viale Monza 142. Alle 17 la Biblioteca di Gorla organizza nei propri spazi l'iniziativa "Lo sguardo dell'arte sul 20 ottobre 1944", un appuntamento durante il quale la cittadinanza potrà vivere un momento di approfondimento attraverso immagini, documenti e autori.

Domenica 20 ottobre, giorno dell'anniversario saranno numerosi i momenti di ricordo e di riflessione presso il Monumento e la Cripta. Alle 9 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. A seguire, alle 10, avrà luogo la cerimonia di commemorazione alla presenza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il monumento con la cripta - dove furono traslate nella seconda metà degli anni Cinquanta le spoglie delle piccole vittime e dei loro insegnanti - saranno aperti alle visite dalle 11 alle 19. Su proposta dell'Amministrazione comunale il monumento è stato dichiarato “di interesse culturale particolarmente importante e e Monumento Nazionale”, con provvedimento del Ministero della Cultura dello scorso 25 settembre.

Davanti al Monumento di Remo Brioschi, realizzato sul terreno dove sorgeva la scuola elementare Francesco Crispi e che rappresenta una madre dolente sulle cui braccia distese è adagiato il figlioletto morto per la guerra, il programma proseguirà per tutta la giornata di domenica con altre iniziative: alle 11, il Concerto della "ColorOrchestra" con i giovani musicisti dell'Istituto Preziosissimo Sangue di Cimiano; alle 12, la presentazione e la partenza dell'itinerario della memoria a cura del Comitato Pietre d'Inciampo a Milano; alle 12.30, la presentazione del volume ANVCG e delle attività di Save The Children.

Nel pomeriggio, alle 15.30, avrà luogo il Cammino per la Pace, promosso dal Comitato Piccoli Martiri di Gorla, insieme a diverse realtà del quartiere; alle 17, si proseguirà con la presentazione del podcast "La sopravvissuta di Gorla" con Mario Calabresi e Silvia Nucini; infine, alle 18, il Teatro Officina proporrà il reading "Rinascere dalle macerie", sempre sul palco in piazza.

La settimana di eventi per l'anniversario della strage di Gorla sarà conclusa, lunedì 21 ottobre, alle 19, dal tradizionale concerto organizzato dal Municipio 2 e quest'anno realizzato dagli allievi del Conservatorio di Milano nella Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, in via Asiago 3.