"Matematica senza frontiere" Il logo è di Cecilia

È stato realizzato da Cecilia Mimmotti (nella foto), della classe terza A, indirizzo grafica dell’istituto Cannizzaro di Rho il logo simbolo del concorso nazionale “Matematica senza frontiere“. La studentessa è riuscita a primeggiare tra le decine di partecipanti di tutta Italia. "Ho scelto una forma molto simile a un nastro che rappresenta la vittoria, accompagnato da alcune forme geometriche – ha spiegato emozionata Cecilia durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nell’aula magna della scuola superiore rhodense –. I colori blu e azzurro trasmettono serietà e saggezza, proprio come la matematica".

Il premio è motivo d’orgoglio per la scuola, come spiega la preside Venera Sturiale. Che aggiunge, "c’è tanta, troppa, retorica su questi giovani. Invece questa è la dimostrazione che spetta a noi insegnanti riuscire a far emergere le potenzialità di ognuno, quanto di positivo e propositivo hanno. Sono il nostro futuro". Il premio è stato consegnato da Annamaria Gilberti, referente nazionale del concorso “Matematica senza frontiere“. "Abbiamo scelto il logo di Cecilia perché rispondente alle nostre indicazioni, coerente con lo spirito del concorso, per l’originalità e l’equilibrio compositivo e cromatico". Il riconoscimento per Cecilia avrà valore di credito formativo nel curriculum scolastico, oltre a farla registrare nell’elenco delle eccellenze del Miur.

Ro.Ramp.