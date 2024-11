Michele Cannistraro, il vincitore di MasterChef All Stars tra gli studenti: “Ecco i segreti del successo”

Pieve Emanuele (Milano) – Gli studenti del corso di cucina dell’Afol Metropolitana di via Gigli hanno l’onore di avere come docente Michele Cannistraro, noto al grande pubblico per la sua vittoria a MasterChef All Stars e per una carriera straordinaria che l’ha visto collaborare con chef stellati del calibro di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Cannistraro non è solo un insegnante di tecniche e segreti della cucina gourmet, ma anche un modello di passione e dedizione. “Trasferisco le mie capacità ai ragazzi di terza e quinta insegnando loro i segreti e le tecniche dei piatti gourmet - spiega lo chef -. Sono molto attenti e impegnati e il mio obiettivo è trasmettere loro la stessa passione che mi accompagna da quando ero bambino. Ricordo ancora quando al mattino mi svegliavo con il tavolo pieno di orecchiette fatte a mano da mia madre e con gli involtini di carne che cuocevano nella salsa di pomodoro sulla stufa”.

La storia di Cannistraro è una testimonianza della voglia di emergere e della capacità di credere nei propri sogni. “Dal 2019 “faccio la corte” a Michele per portarlo nella nostra scuola - racconta il dirigente scolastico Renato Porciello -. Grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Cuochi, siamo finalmente riusciti a inserirlo nello staff dei docenti. I ragazzi sono entusiasti e si è creata un’ottima sinergia”. Tra i progetti in corso c’è anche la realizzazione di un orto didattico, dove gli studenti potranno coltivare ortaggi e spezie a chilometro zero da utilizzare durante le lezioni pratiche in cucina.

Lo chef rozzanese racconta che ha cominciato a cucinare all’età di 21 anni quando sua moglie “ha aperto una scatoletta di tonno per condire gli spaghetti”. Da quel momento ha coltivato con determinazione la sua passione, passando da pranzi familiari per oltre 30 persone a personal chef per artisti e personaggi televisivi. La sua ascesa professionale è culminata con la partecipazione a MasterChef 3 nel 2013 e la consacrazione definitiva con la vittoria a MasterChef All Stars nel 2019. Il suo obiettivo è quello di ispirare i giovani a credere nelle proprie potenzialità, mostrando che con passione, dedizione e determinazione ogni traguardo è raggiungibile.