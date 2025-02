La fiducia di due Papi, i dischi di musica sacra, la condanna: chi è monsignor Massimo Palombella

Milano, 4 febbraio 2025 – I giorno bollenti di monsignor Massimo Palombella, direttore del coro del Duomo. Segnati dai malumori dei genitori di alcuni piccoli cantori, sfociati in una lettera di protesta inviata anche all’arcivescovo Mario Delpini.

Un concerto sotto le volte della cattedrale, con la Cappella musicale del Duomo, guidata da monsignor Massimo Palombella

Preceduti, qualche settimana fa, da una condanna – in primo grado, va sottolineato – per una vicenda riguardante la presunta gestione illecita dei fondi del coro della Cappella Sistina, in seguito ad accuse risalenti al periodo in cui il sacerdote era alla guida dell’ensemble con sede a Città del Vaticano. Addebiti che, per altro, il religioso ha sempre respinto. Queste vicende, comunque, in parte offuscano – almeno per il momento – una carriera di assoluto prestigio nel mondo della musica sacra, con incarichi di primo piano, registrazioni di successo e premi internazionali.

Gli studi

Massimo Palombella, classe 1967, è nato a Torino. Salesiano di formazione, è stato ordinato sacerdote nel 1996. Il suo curriculum “sui banchi” parla di studi in Filosofia e Teologia, con il conseguimento del dottorato di ricerca in Teologia dogmatica. Gli studi musicali, invece, sono sotta l’ala protettiva dei maestri Luigi Molfino, Valentín Miserachs Grau, Gabriele Arrigo e Alessandro Ruo Rui. Al termine del percorso si è diplomato in Musica Corale e Composizione.

L’attività cattedratica

Monsignor Palombella ha fondato e diretto il Coro interuniversitario di Roma, lavorando nella pastorale universitaria della Diocesi di Roma dal 1995 al 2010. È stato anche docente di Teologia sacramentaria, Escatologia e “Musica e Liturgia” alla Pontificia università salesiana e al Conservatorio Guido Cantelli di Novara, nel biennio di specializzazione in Musica Sacra, di Composizione per la Liturgia, Polifonia Romana e Legislazione della Musica Sacra.

Monsignor Massimo Palombella, direttore del coro del Duomo: per lui una condanna in primo grado da parte della giustizia vaticana

Inoltre, è stato docente di Linguaggi della musica all’università La Sapienza di Roma. Al Conservatorio di Torino e al Pontificio istituto di Musica sacra in Urbe, invece, ha insegnato Liturgia. Dal 1998 al 2010 ha diretto la Rivista di musica per la liturgia “Armonia di Voci”. Dal 2010 al 2019 è stato Maestro direttore della Cappella musicale pontificia Sistina, nominato da Papa Benedetto XVI e riconfermato nel 2015 da Papa Francesco.

Nel 2021 è stato scelto come maestro direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano, suscitando iniziali entusiasmi fra piccoli cantori e loro genitori. Fino a quando, però, qualcosa sembra essersi rotto, dati i – contestati e presunti – comportamenti “poco rispettosi” che hanno portato alla lettera inviata all’arcivescovo e all’avvio di un’indagine “di clima“ - affidata alla nota società di consulenza ‘Ernst & Young’.

La produzione musicale

Significativi anche i contributi di monsignor Palombella e degli ensemble da lui diretti al mercato della musica sacra. Sotto la sua direzione, il coro della Cappella Sistina ha iniziato a incidere in esclusiva con l’etichetta discografica Deutsche Grammophon, vincendo nel 2016 il prestigioso premio Echo Klassik nella categoria Choral Recording of the Year per il compact disc “Cantate Domino. La Cappella Sistina e la musica dei Papi”.

È ricchissima, nel complesso, la sua produzione discografica. Fra le raccolte di maggior successo ci sono titoli come “Sapientiam dedit illi”, realizzato nel corso del Concerto in onore del XXV di Pontificato e della laurea honoris causa a Giovanni Paolo II, “Habemus Papam – Cappella musicale pontificia Sistina” e “Palestrina, Missa Papae Marcelli (edizione critica)/9 Mottetti”.

Palombella ha scritto anche due libri “Actuosa participatio. Indagine circa la sua comprensione ecclesiale” (2002) e “Credo, domine, adauge nobis fidem. L’anno liturgico nella tradizione musicale delle celebrazioni pontificie” (2013).