"Massimo impegno per la sicurezza a Milano: ecco il piano del comandante Solazzo"

È in via Moscova da una settimana, ma ha già le idee chiare sul compito che gli è stato affidato e sul piano programmatico da attuare per interpretarlo al meglio: "Questa è una città di importanza strategica per il Paese e per l’Arma: arrivo a Milano con voglia e senso di responsabilità per un incarico che richiede la massima concentrazione per contribuire alla sicurezza di questa città", scandisce il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo. Tre le parole-chiave: collaborazione con istituzioni e realtà del territorio, ascolto e impegno. Nato a Carmiano, in provincia di Lecce, nel 1969, a vent’anni ha intrapreso la carriera militare, frequentando i corsi dell’Accademia di Modena e della Scuola di applicazione carabinieri a Roma. Da capitano, ha guidato tra il 1997 e il 2003 prima la Compagnia di Imola e poi quella di Fasano. Dal 2018 al 2021, è stato al vertice del Comando provinciale di Bologna, per poi ricoprire l’incarico di capo ufficio operazioni del Comando generale a Roma.

Ora l’approdo a Milano da generale di brigata. "Assicuro tanta attenzione per le fasce deboli, soprattutto contro la violenza di genere", aggiunge Solazzo, senza dimenticare "gli anziani". Priorità anche alla lotta allo spaccio di droga e alle piazze di smercio al dettaglio, alle quali sono spesso collegati "problemi che fanno nascere la criminalità predatoria, che è quella che dà più fastidio al cittadino perché colpisce la sua intimità".

Nicola Palma