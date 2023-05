Massimo Boldi rimane bloccato sui binari del tram a Milano: i passanti lo aiutano

Milano – Disavventura da ricordare per l’attore comico Massimo Boldi, 77 anni, che venerdì sera è rimasto bloccato con la sua auto sui binari del tram, bloccando la circolazione del numero 5.

Due momenti della disavventura di Massimo Boldi con l'auto

Forse un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su Milano, il buio. Fatto sta che l’attore è finito con il suo suv alla carreggiata destinata unicamente ai tram in viale Regina Giovanna, in zona Buenos Aires. Senza poi riuscire più a uscire, perché nel frattempo le ruote anteriori si erano impantanate nel fango creato dalla pioggia. Mentre cercava di capire come spostare l’auto, alcuni passanti hanno preso la situazione in mano: tre giovani hanno spinto la vettura mentre Boldi dava gas e, dopo diversi tentativi sono riusciti a spingerla fuori dai binari.

Alcuni hanno anche ripreso la scena in vari video e foto che sono finiti sui social. Con selfie finale con Boldi sorridente.