Milano, 9 febbraio 2020 - Non lo aveva mai fatto prima. Del resto, ha solo 16 anni. Ma quando serviva farlo, lo ha fatto. Il Caso ha voluto metterla alla prova e lei non si è tirata indietro. Più forte della paura è stata la fiducia in se stessa. Più grande dei suoi 16 anni è stata la voglia di prestare aiuto. Venerdì sera, in piazza Duomo, Asia Benedet ha rianimato con un massaggio cardiaco una donna sui trent’anni, d’un tratto caduta a terra priva di sensi e in arresto respiratorio.

Poi l’ha affidata ai soccorritori del 118 coi quali è stata al telefono fino al momento del loro arrivo. Una di quelle prime volte che non si dimenticano: «Fino ad allora – racconta Asia – avevo fatto massaggi cardiaci solo ai manichini, mai a persone in carne ed ossa». Asia è entrata «nel mondo della Croce Rossa» (dice proprio così) da appena 5 mesi: «A settembre 2019 mi sono iscritta al corso di primo soccorso del Comitato di Opera. A novembre ho preso l’attestato ma non posso prestare servizio a bordo delle ambulanze fino a quando non avrò 18 anni». Asia ha due ringraziamenti da fare: «È stata mia sorella Giada, di due anni più grande di me, a farmi conoscere la Croce Rossa. È stata lei, a settembre, a chiedermi di accompagnarla al corso, di frequentarlo insieme». E da allora Asia non si è più fermata. «Ho conosciuto un mondo» ripete. L’attestato, certo. Ma non solo: questa ragazza di 16 anni dedica due sere della sua settimana a portare cibo, the caldo e coperte ai senzatetto. «Faccio parte delle Unità di Strada». E dedica altro tempo ai bisognosi prestando servizio alla mensa sociale di Bresso, Comune alle porte di Milano esattamente come Opera.

«Grazie alle attività di volontariato della Croce Rossa ho aperto gli occhi e appreso tante verità – dice –: ho capito quanto siano reali certe situazioni di bisogno delle quali sentivo solo parlare, quanta sia reale certa sofferenza e quanto sia bello aiutare qualcuno. Io per prima sto bene quando faccio volontariato e sarebbe bello e utile per tutti fare queste esperienze anche solo per un po’ di tempo». L’altro ringraziamento allora, è per i suoi maestri del Comitato della Croce Rossa: «Hanno fatto un bel lavoro, se venerdì sono riuscita a intervenire è anche grazie a loro». Due ringraziamenti e un desiderio: «Mi piacerebbe incontrare quella donna per sapere come sta ora» fa sapere Asia. Un appello. Venerdì sera, questa ragazza che a 16 anni ha fatto quello che tanti non faranno mai in tutta una vita, sedeva sui gradini del sagrato di piazza Duomo con la sua compagnia. «Stavamo per tornare a casa quando un amico, intorno alle 23, si è accorto che in un punto della piazza si era ammassata un sacco di gente. Una volta arrivati dove c’era la folla – racconta Asia – ho visto questa donna sdraiata a terra e accanto a lei un uomo, forse il suo compagno, spaventato, che non sapeva che fare. Nessuno faceva nulla, così mi sono fatta coraggio, ho chiesto a quell’uomo se avessero bisogno di aiuto e lui mi ha risposto: “Sì, sì, per favore!“. Avevo paura di sbagliare, ma mi sono detta: “Se posso provare a fare qualcosa, perché rinunciare?“. Mi sono avvicinata alla donna e ho messo in atto la tecnica “GAS“: “Guarda, Ascolta, Senti“. Me l’hanno insegnata in Croce Rossa. A quel punto mi sono accorta che la donna non respirava e le ho fatto un primo ciclo di massaggi cardiaci. Non è servito un secondo ciclo. La donna si è ripresa, è tornata cosciente, così l’ho messa in posizione laterale di sicurezza e ho aspettato l’ambulanza stando al telefono coi soccorritori fino al loro arrivo». Ora il gruppo lombardo del Movimento 5 Stelle la candiderà al premio Rosa Camuna, la benemerenza assegnata ogni anni anno dalla Regione Lombardia.