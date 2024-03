Marzia Zucca, prima candidata in campo

Una lunga esperienza nell’Amministrazione, impegnata in particolare nei temi della salvaguardia ambientale, dello sviluppo territoriale e della valorizzazione della città a scopo turistico. È Marzia Zucca (nella foto) la prima candidata, con la lista civica "Insieme per Gaggiano", alla poltrona di sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno. Assessora all’Ambiente, Cimiteri, Eventi, Turismo, Gestione degli spazi comunali e Comunicazione, da febbraio, con le dimissioni interne alla Giunta di due assessori, ha assunto anche il ruolo di vicesindaca e preso in carico altre due deleghe: alle Attività produttive e al Personale. Zucca ha 55 anni, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale e poi di assessora, concentrando il proprio lavoro nella promozione e salvaguardia ambientale. "Ringrazio la coalizione per aver scelto e sostenuto il mio nome - commenta la candidata -. Sento già la responsabilità e insieme alla squadra, che presenteremo presto, sono sicura che potremo fare un gran lavoro per il paese che amo e che amiamo. "Insieme per Gaggiano" è una lista civica di centrosinistra con Patto Civico, Pd e Verdi che si riconosce nei valori della Costituzione e della solidarietà e che ha ricevuto l’appoggio anche dell’associazione "Gaggiano Solidale".

Abbiamo la volontà - ancora Zucca - di allargare il campo a chi si riconosce negli stessi valori e che ha la stessa visione della Gaggiano che sarà, cioè attenta alle questioni sociali e ambientali, alle esigenze dei ragazzi e degli anziani". Fr.Gr.