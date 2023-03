Martesana Sport Arrivano gli aiuti tra le polemiche

La pandemia e le lunghe chiusure hanno minato il piano finanziario, dal Comune maxi salvagente al gestore del centro sportivo Seven Infinity: concessione della struttura allungata di sette anni, gestione garantita sino al 2053. Il nuovo accordo fra Martesana Sport, la realtà che gestisce il maxi polo sportivo di via Molino Vecchio con piscine scoperta e coperte, palestra e palazzetto, campo da calcio e tennis e una nuovissima sezione di padel, al voto in consiglio comunale l’altra sera: concessione prolungata, aumento del valore economico (da 50mila a 70mila euro l’anno) dei servizi acquistati dal Comune. "Una revisione che sostiene il gestore - così l’amministrazione comunale - ma che tutela anche il Comune e i bilanci pubblici". L’attacco della minoranza: "Un maxi regalo a un privato". A presentare i dettagli di quello che è stato definito un "addendum" al contratto e alla convenzione già in essere dal 2018, l’assessore al Bilancio Gianni Sbrescia. "Martesana Sport - così l’assessore - che ha “tenuto duro” in un momento difficile, ha chiesto il riequilibrio. Sappiamo bene che altri Comuni hanno avuto la medesima problematica, e che in alcuni casi vi sono state chiusure di contratto che hanno provocato alle amministrazioni problemi importanti. Per questo abbiamo deciso di procedere con l’accordo, supervisionato naturalmente anche da uno staff legale". Il prolungamento della concessione il nodo cruciale. Sette anni in più rispetto alla scadenza inizialmente prevista. Il neo candidato sindaco del polo civico Progetto Uniti per Fare Matteo Pedercini: "Siamo perplessi". M.A.