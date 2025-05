Marta e Gioele coltivano lumache in Franciacorta: “La pandemia ci ha dato il coraggio di cambiare”

"Io e mio marito sentivamo il bisogno di cambiare vita e inizialmente avevamo pensato di aprire una cornetteria. La pandemia ci ha dato il coraggio di fare questo cambiamento, ma abbiamo intrapreso un’altra strada e siamo diventati elicicoltori, coltivatori di lumache. Abbiamo fatto corsi di formazione, cercato il terreno adatto, comprato le prime chiocciole da riproduzione e aperto il nostro allevamento".

Marta e Gioele coltivano lumache in Franciacorta

Oggi Marta Cinelli e Gioele Usai, oltre ad essere una coppia nella vita, lo sono anche sul lavoro. Da giugno 2021 sono titolari di un allevamento di 4.000 metri quadrati a Cellatica, in Franciacorta e hanno scelto Anteprima d’Estate per portare i loro prodotti cosmetici a base di bava di lumaca, estratta con un metodo innovativo e cruelty-free, che non provoca alcun danno alle chiocciole, e soprattutto raccontare la loro storia.

Gioele ha sempre amato lavorare la terra, ma non bastava, "ho imparato a seminare, piantare pali e guidare i trattori. Anche stamattina, alle cinque e mezza, prima di venire in fiera ero nei campi per assicurarmi che ci fossero le condizioni adatte per le chiocciole. Non usiamo pesticidi o fertilizzanti chimici, rispettiamo i ritmi naturali e amiamo l’ambiente", racconta. Marta che quando era giovane sognava di fare la maestra e ancora oggi ha una passione per i bambini ha deciso di aprire l’allevamento per raccontare loro la vita delle lumache. Prima lo ha fatto con i figli delle amiche. Ora "Due Cuori e Una Chiocciola" propone anche visite guidate dedicati ai bambini per scoprire tutto sulle chiocciole e partecipare a laboratori manuali e sensoriali all’interno del parco "Il mondo di Adelina".