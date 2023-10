Market solidale Rozzano: aiuto alle famiglie in difficoltà

Ha aperto il market solidale, un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica realizzato dal Comune di Rozzano e da Fondazione Progetto Arca, grazie al contributo di Regione Lombardia e sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Il market solidale di Rozzano si trova in via Oleandri in un’ampia struttura di proprietà di Aler Milano, che ha messo a disposizione gli spazi concedendo al Comune il comodato d’uso gratuito. Sugli scaffali si troveranno alimenti di prima necessità come olio, pasta, pane, scatolame, frutta e verdura fresca, alimenti per i neonati, prodotti per l’igiene personale, per la pulizia e la piccola manutenzione della casa.

Le famiglie beneficiarie sono circa 500 e il programma di aiuto ha una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili per altri 6. "Il market solidale è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra - spiega il sindaco Gianni Ferretti - ringrazio quindi tutti i soggetti istituzionali e associativi che si sono messi in gioco per il bene della nostra comunità. Quello che inauguriamo non è solo un luogo dove chi si trova in condizioni di povertà può procurarsi i generi alimentari necessari per andare avanti, è anche e soprattutto un posto dove la solidarietà si fa tangibile e dove continuare a diffondere la cultura della sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare".

Mas.Sag.