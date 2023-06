Maria De Filippi sceglie bianco al funerale di Maurizio Costanzo, "Berlusconi diceva sempre di vestirsi di chiaro"

Maria De Filippi, vedova di Maurizio Costanzo, e colonna dei programmi di intrattenimento Mediaset, ha scelto un outfit che non è passato inosservato: pantalone nero e camicia bianca. Un colore insolito per un funerale. In molti lo hanno notato tanto che la giornalista Cesara Buonamici durante il collegamento del Tg5 ha spiegato: "Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così". Elena Guarnieri ha confermato: "Berlusconi diceva sempre: “Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce”, lo diceva sempre anche a me"