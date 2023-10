Maria Cristina Messa a Milano alla Don Gnocchi: nuovo direttore scientifico

La professoressa Maria Cristina Messa, docente ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ateneo del quale è stata rettrice dal 2013 al 2019, è il nuovo direttore scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

Già ministro dell’Università e della Ricerca (2021-2022), Maria Cristina Messa, 61 anni, milanese, si è laureata con lode in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano e specializzata in Medicina nucleare nel 1989. In Università è stata ricercatore (nel 1992), poi professore associato (2001) e infine professore ordinario (dal 2007). L’attività di ricerca è sempre stata accompagnata da attività clinica, per quasi 20 anni al San Raffaele e dal 2005 all’Unità operativa di medicina nucleare del San Gerardo di Monza, di cui è stata direttore. È stata vicepresidente del Cnr dal 2011 al 2015. Subentra al professor Eugenio Guglielmelli, nominato nel novembre dello scorso anno rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. "Ringrazio la Fondazione per l’incarico che mi è stato affidato - afferma Messa -. L’integrazione tra ricerca, innovazione e assistenza è fondamentale per il continuo miglioramento delle cure, solo così possiamo creare un ponte solido tra la conoscenza delle basi della malattia e la comprensione e la cura delle persone".