Marco Alparone vicepresidente e assessore al Bilancio "La mia è una storia di servizio. In Lombardia una smart land"

Ex forzista poi confluito in Fratelli d’Italia, già sindaco di Paderno Dugnano, sottosegretario in Regione nell’ultima legislatura, Marco Alparone sarà un profilo centrale nella seconda Giunta Fontana, essendogli state affidate la vicepresidenza e le deleghe al Bilancio e alle Finanze. Lui sottolinea il suo background ("Vengo da una lunga storia di servizio, più legata al territorio che alle appartenenze politiche"), rimarca la necessità di lavorare in squadra ("Sono per il “noi“, come Fontana") e delinea le priorità: "Sanità territoriale, digitalizzazione sia per la mobilità sia per le imprese in modo da rendere la Lombardia una smart land".