Mantova-Spezia: pareggio emozionante, Maggioni protagonista e Var decisivo

di Luca MarinoniMANTOVAUn Mantova dalla volontà ferrea conquista un pareggio di grande importanza con lo Spezia. Il 2-2 finale acquista ancora più significato per la squadra di Possanzini, se solo si considera che a 10’ dal termine i biancorossi erano in svantaggio di due reti, prima dell’incredibile epilogo. Dapprima Maggioni con una doppietta riesce a riportare il risultato in parità, ma dopo 8’ di recupero, sugli sviluppi di un angolo battuto da Aramu, Cella insacca il 3-2 che per qualche istante fa intravedere ai padroni di casa l’impresa. Bastano però pochi istanti al Var per annullare quello che sarebbe stato il gol partita, per un fuorigioco dello stesso centrale. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 18’ con Aurelio che, di testa, trasforma una punizione di Salvatore Esposito nel vantaggio dello Spezia. I biancorossi cercano di reagire e creano alcune buone occasioni, ma al 7’ della ripresa, un duetto tra i fratelli Esposito consente a Salvatore di firmare il raddoppio che pare chiudere anzitempo la contesa. Non è però così. Lo Spezia al 18’ rimane in dieci per l’espulsione di Bertola e il Mantova si porta in avanti per sfruttare l’occasione. Al 35’, ben servito da Ruocco, Maggioni sigla la rete che riaccende le speranze dei locali, che al 3’ di recupero esplodono di gioia per la doppietta dello stesso giocatore. Solo 3’ più tardi Cella assapora per qualche istante la gioia del gol sorpasso, ma il Var ravvisa un fuorigioco.