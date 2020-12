Eventi di Natale senza assembramenti a Opera grazie al senso civico e all’organizzazione messa in campo dal Comune. In tanti hanno partecipato alle iniziative natalizie organizzate dal comune di Opera e dedicate ai più piccini.

Mantenendo il distanziamento e utilizzando tutti i presidi necessari a prevenire il diffondersi dei contagi, Babbo Natale ha fatto capolino a Opera. Nello spazio antistante il centro polifunzionale di Opera e poi anche al Parco dello Sport ha raccolto personalmente le letterine a lui indirizzate con le richieste dei doni che i bambini operesi vorrebbero trovare sotto l’albero di Natale. Nonostante la presenza di tanti partecipanti, tutto si è svolto senza creare assembramenti. "Dopo i difficili mesi appena trascorsi - spiega il primo cittadino Antonino Nucera -, forzatamente chiusi in casa e per molte settimane anche con l’utilizzo della didattica a distanza, è stato davvero un piacere vedere i bambini divertirsi, nel rispetto delle regole. Nonostante le difficoltà, la magia del Natale è riuscita a regalare alcuni momenti di spensieratezza a grandi e piccini. Un bel momento di felicità". Grazie agli uomini della protezione civile e alla Croce Rossa, le bibliotecarie hanno trasportato i bambini in un mondo fantastico, fatto di elfi, sogni e … favole a lieto fine.

Domenica prossima, sempre alle 15.30, nuovo appuntamento al parco del Centro con l’associazione 3F e le note del Corpo Musicale di Opera.

