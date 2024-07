Milano, manifestazione per la Palestina in piazza Cordusio

Milano – Circa cinquecento persone stanno prendendo parte alla manifestazione per la Palestina che è in corso (come praticamente ogni sabato da mesi) in centro a Milano. L’appuntamento era in piazza Cordusio, da lì i manifestanti si sono mossi verso via Broletto. Tante bandiere palestinesi, una grande bandiera a mo’ di striscione, canzoni, qualche lacrima.

D’altra parte il corteo di oggi arriva poche ore dopo l’ennesima strage nella Striscia di Gaza, dove una guerra sanguinosissima va avanti da ottobre, dopo il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre. Sono diverse decine le vittime del raid israeliano nella regione di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, che ospita migliaia di sfollati palestinesi, fuggiti dopo l'avvio dell'operazione israeliana nella Striscia di Gaza, designata dall'esercito israeliano come 'zona umanitaria sicura'.