Manifestazione in memoria di Dax. Tesla, banche e polizia nel mirino

Una Tesla imbrattata e graffiata con scritte e simboli nazisti. Le vetrine di una filiale Unicredit sfondate. Danni a un punto vendita Carrefour. E lanci di sassi e vernice contro le forze dell’ordine per tenerle lontane durante i raid vandalici. È il bilancio della manifestazione andata in scena ieri pomeriggio per commemorare il ventiduesimo anniversario della morte di Davide Cesare alias "Dax", il militante del centro sociale Orso di via Gola assassinato il 16 marzo 2005. L’iniziativa con un migliaio di partecipanti (tra cui i militanti filopalestinesi che si ritrovano in strada ogni sabato) è partita da piazza XXIV Maggio e si è conclusa in piazza Bilbao, in zona Romolo, a due passi da una concessionaria abbandonata di via Ponti che è stata occupata in mattinata e che diventerà la "casa" del movimento nel weekend. Prima tappa significativa a San Vittore, dove alcuni incappucciati vestiti di nero hanno lanciato petardi.

Il primo raid è andato in scena in viale Coni Zugna, dove una Tesla nera parcheggiata lungo il marciapiedi è stata presa d’assalto: la carrozzeria è stata rigata con slogan contro il proprietario della casa automobilistica Elon Musk e sporcata con la vernice. Poco più avanti, i vandali a volto coperto si sono accaniti su una sede di Unicredit, usando un cestone della spazzatura e un cartello stradale come arieti per sfondarne gli ingressi. Nel mirino è finito anche il Carrefour di Ripa di Porta Ticinese: in quel momento, alcuni dei manifestanti hanno lanciato sassi e bottiglie contro poliziotti e carabinieri, che si sono subito compattati per rispondere a eventuali attacchi. Alla fine, però, non si sono registrati contatti né si sono rese necessarie cariche per placare gli animi. Stasera si replica, con un corteo che tradizionalmente parte da via Brioschi (il luogo in cui fu aggredito Dax) e si conclude in via Gola.

N.P.