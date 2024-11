Milano, la comunità ebraica manifesta in una piazza San Babila blindata: stop all’antisemitismo

Giorni di tensione sulle strade di Milano. Il motivo ruota sempre attorno all’escalation militare in Medioriente che sta generando sempre più aspre divisioni anche in Europa. Nella tarda mattinata di domenica 10 novembre circa 300 esponenti della comunità ebraica di Milano si sono ritrovati in piazza San Babila, nel cuore della città, mostrando bandiere di Israle. Una presidio annunciato nelle scorse ore dopo l’aggressione ai tifosi del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam e il corteo di sabato a Milano dove alcuni militanti filo-palestinesi hanno applaudito la spedizione punitiva nella capitale olandese. Tra i manifestanti anche il massmediologo Klaus Davi che ha parlato sul palco.

Klaus Davi sul palco

"In seguito ai terribili fatti di Amsterdam, un vero e proprio pogrom, domenica 10 novembre alle ore 13 in piazza San Babila si terrà a Milano una manifestazione per dire stop all’antisemitismo. Accorrete numerosi!”. Questo il messaggio pubblicato in rete dal sito ufficiale della comunità ebraica di Milano.

Schierate in ampio numero, le forze dell’ordine monitorano la situazione per scongiurare possibili scontri o provocazioni con gruppi di arabi.