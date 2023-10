Manifestazione a Milano: 300 contro le carovane abusive

"Manifestazione contro l’illegalità e per la sicurezza". A sfilare nella zona della Certosa di Garegnano sono stati 300 cittadini, giovedì sera, per protestare contro le carovane di nomadi che stazionano nelle vie del quartiere "e che ritornano o si spostano dopo gli allontanamenti", spiegano gli abitanti. "Diciamo basta! Le nostre strade non sono un campeggio: ci appelliamo alle istituzioni". Promossa dal Coordinamento comitati milanesi, la manifestazione ha raccolto diverse associazioni: Cittadini Certosa di Garegnano, Liberamente, Centro ricreativo culturale “Al 77“, Comitato Lago dei Tigli, Cooperativa Deltaecopolis, Gruppo bocce “Il glicine“. Il corteo è partito da via Garegnano, ha raggiunto viale Certosa, via Punta Licosa, via Sapri, via Cefalonia e via Pareto, tornando al punto di partenza. "Chiediamo aiuto perché gli accampamenti creano problemi di decoro e sicurezza", ha evidenziato la presidente dell’associazione Cittadini Certosa di Garegnano. Intervenuta anche Giovanna Russo, presidente di Liberamente, residente e consigliera di Municipio 8. M.V.