Manager per ristorante. Tutor materie scientifiche

Assistant manager ristorante, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona Moscova). Codice offerta Afolmet: 92367. Contratto: determinato scopo assunzione, full time. La risorsa, per ristorante cucina tipica romana, si occuperà di: supervisionare il servizio ai tavoli, assicurando un’esperienza eccellente per i clienti, coordinare i commis de rang e lo staff di sala per garantire efficienza e fluidità nel servizio, supportare la formazione e il coaching dei nuovi membri del team. Retribuzione: Ral 40/60mila euro.

Tutor materie scientifiche, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona De Angeli). Codice offerta Afolmet: 92353. Contratto: indeterminato, part time 20/30 ore. L’attività lavorativa sarà caratterizzata prevalentemente da lezioni individuali finalizzate al consolidamento ed approfondimento dei programmi svolti a scuola. È di fondamentale importanza che la risorsa proposta abbia un solido background in una o più materie STEM. Retribuzione: Ral 18/23mila euro a seconda del monte ore.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it