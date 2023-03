“Mio figlio è malato”, la mamma di Fabrizio Corona in aula come testimone

Fabrizio Corona (La Presse)

“Ha avuto una crisi, ho pensato 'finisce che muore’, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola”

È il racconto di Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona, intervenuta stamani come teste in aula a Milano al processo in cui il figlio è imputato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. I fatti risalgono al marzo 2021 quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere (provvedimento poi bocciato da altri giudici e ora Corona è in affidamento terapeutico) e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale.

"Provo disperazione, più che amare mio figlio che devo fare?”

“Ho provato una disperazione totale - ha detto la donna davanti al giudice della decima penale - dicevo agli agenti 'lasciatelo è malato, più lo tenete più la sua rabbia sfocia in queste crisi da pazzo’, mio figlio ha problemi psichiatrici, lui è sempre aggressivo perché ha questa malattia, io più che amarlo che devo fare?”. Privitera, chiamata a testimoniare dal legale di Corona, Ivano Chiesa, ha spiegato che l'ex ‘re dei paparazzi’ “ha tentato di farsi del male anche in ospedale”. E ancora: “Questa pagina degli ultimi anni della vita di Fabrizio è la più drammatica”.

“Tentata evasione” da Niguarda

L'accusa di tentata evasione si riferisce, secondo la Procura, al fatto che, quando era ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda prima di essere trasferito in carcere, avrebbe cercato di uscire da una finestra. “Ero a 30 metri e non ci sono balconi, come evado? Muoio. Magari era un tentato suicidio, no?”, aveva detto lo stesso Corona. Oggi sono stati chiamati a deporre anche amici e conoscenti dell'ex agente fotografico, tra cui la sua collaboratrice Francesca Persi. Due agenti sono parti civili nel processo.