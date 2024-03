Maltempo a Milano, allerta meteo arancione: previste raffiche di vento fino a 90 km/h

Il maltempo non concede tregua in Lombardia, l’allerta meteo resta fino a domani, giorno di Pasquetta. E Milano si prepara a vivere un’altra notte in balìa di pioggia vento, dopo che la Protezione Civile ha elevato al livello arancione l’allerta meteo per rischio idrogeologico mentre resta l’allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali. Sono attese raffiche di vento fino a 90 km/h.

Dopo il bollettino diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, si è riunita l'Unità di crisi locale del Comune di Milano, presieduta dagli assessori alla Sicurezza, Marco Granelli, e all'Ambiente e Verde, Elena Grandi. In particolare, come si legge in una nota di Palazzo Marino, “per quanto riguarda la zona del nodo idraulico di Milano, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità tra i 70 km/h e i 90 km/h”.

Dal Comune raccomandano "di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende” e invitano “a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

Intanto continua a piovere in Lombardia e a Milano, dove anche stamattina ci sono stati forti temporali. Sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro, mentre nel Varesotto è esondato il fiume Viganella che ha allagato il cantiere del viadotto ferroviario. Sempre per il maltempo la notte scorsa a Gavirate si è aperta una voragine in strada.