Anche Milano flagellata dal maltempo con violenti temporali si sono abbattuti sulla città nelle prime ore della giornata. Particolarmente colpita la zona sud est della città con una serie di allagamenti nella zona sud est di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre nel sottopasso di via Lombroso che si è allagato e dove un'auto era rimasta bloccata. Pesanti i disagi per il traffico nella zona del sottopasso ma anche in altre parti della città. L'ondata di maltempo, però, dovrebbe presto mollare la presa. La situazione di istabilità dovrebbe gradatamente migliorare nelle prossime ore.

Oggi per 3bmeteo a Milano " rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli poco nuvolosi in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di la temperatura massima sarà di 21 gradi e la minima di 15°".

Per domani, giovedì 7 ottobre, secondo Arpa Lombardia, non sono previsti particolari fenomeni temporaleschi ma un cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi medio-alte e temperature tra i i 10 gradi di minima e i 19 di massima. Da venerdi 8 ottobre il rischio pioggia bassissimo, sole e temperaturatura tra i 13 e i 21 gradi.