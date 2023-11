Milano invasa dal fango dopo il nubifragio, il piccolo Teo al lavoro per liberare la strada: il grazie del sindaco Sala

Milano – Tra i tanti cittadini che si sono rimboccati le maniche e, armati di pale e stivaloni di gomma, si sono dati da fare per liberare strade e tombini dopo il nubifragio e l'esondazione del Seveso, c’è anche Teo Stanzani, 10 anni.

La sua foto mentre si dà da fare in via Sebenico, all’Isola, per sgomberare la strada dai detriti è stata pubblicata su Instagram dal sindaco Beppe Sala con la scritta: “Grazie Teo". Il primo cittadino ha fatto anche sapere di aver invitato il piccolo a Palazzo Marino per ringraziarlo di persona.

Teo abita insieme alla famiglia nella zona via Volturno, dove l’acqua ha invaso tutto, strada, box e cantine. “Io e Teo – ha raccontato la mamma del bambino, Penelope, a Repubblica – siamo scesi per verificare che non fosse rimasto bloccato nessuno. Nel palazzo abitano tante persone anziane e volevo capire se qualcuno avesse bisogno di aiuto. Lui era a casa da scuola per il ponte e mi ha accompagnato. C’erano acqua, foglie e fango dappertutto, così ci siamo dati da fare e come noi hanno fatto tante altre persone”.

“Teo ama moltissimo i lavori manuali e infatti abbiamo dovuto costringerlo a fare delle pause – prosegue il racconto della mamma – altrimenti lui avrebbe continuato a lavorare con lo scopettone per tutto il giorno. Ho dovuto ricordargli che era ora di pranzo e nel pomeriggio si è rimesso a pulire. Ha iniziato dai box del nostro palazzo, ma poi è finito in strada, non voleva più fermarsi. Intorno alle 17 mio marito l’ha convinto a fatica a rientrare in casa”.

Mentre stava lavorando in strada un fotografo del Comune gli scattato una foto che poi il sindaco ha usato per ringraziarlo sui social: “È stato il fotografo ad avvisarmi che il sindaco aveva pubblicato su Instagram la mia foto – ha detto Teo al quotidiano – Mi sono emozionato quando l’ho saputo. Sono contento di aver aiutato”.