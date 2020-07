Milano, 24 luglio 2020 - Il Seveso è esondato stamattina attorno alle 7.45 in zona Niguarda. La bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano e i temporali altrettanto forti in Brianza hanno gonfiato il torrente, che è uscito nel tratto tombinato di via Valfurva, invadendo le strade del quartiere Ca' Granda. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi e cantine allagati, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Resta sorvegliato speciale il fiume Lambro nella zona est, dove si registrano problemi alla circolazione. Forti disagi in particolare nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Difficoltà per qualche linea tranviaria, sempre nei quartieri a Nord, a Niguarda principalmente proprio a causa dell'uscita del Seveso, sostituite con autobus. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città.

Le squadre di pronto intervento della Protezione civile erano già in strada su disposizione del Comune, anche per tenere sotto controllo i sottopassi. Solo tre giorni fa era arrivata la notizia della partenza dei cantieri per la realizzazione della vasca di laminazione al Parco Nord. Un'opera che, anche alla luce di quello che sta succedendo oggi, è considerata di fondamentale importanza per mettere al riparo una volta per tutte la periferia nord dai continui allagamenti. Sotto osservazione anche il Lambro.

Ad annunciare su Facebook l'arrivo dell'onda di piena è stato l'assessore alla mobilità del comune di Milano Massimo Granelli: "Onda di piena in arrivo a Milano. Molto vicini a esondazione. Squadre in strada"