Maltempo, ancora pioggia e temporali a Milano: allerta meteo fino a domattina

Milano, 10 maggio 2023 – Prosegue fino alle prime ore di domani mattina, giovedì 11 maggio, l’allerta meteo gialla (moderata) per temporali, emanata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia che ha messo in guardia sul pericolo di temporali anche forti. In particolare l'ondata di perturbazione ha colpito il nodo idraulico di Milano fin da ieri pomeriggio con piogge che si sono intensificate nella notte e stamani ma senza gravi conseguenze se non qualche disagio per la circolazione stradale. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è comunque attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

La pioggia non concederà una tregua a breve secondo i meteorologi. A Milano oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, a causa di una vasta perturbazione atlantica in ingresso sull'Italia. Solo in città sono previsti oltre 6 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Ma già dalla prima serata i fenomeni temporaleschi saranno in attenuazione. Temperature in picchiata oggi (18 gradi la massima e 13 la minima) rispetto a sabato scorso, quando la colonnina di mercurio si attestava su valori decisamente estivi, tra i 26 e i 28 gradi.

Nei prossimi giorni, secondo gli esperti di 3BMeteo, insisteranno ancora condizioni di spiccata instabilità: ogni giorno sarà favorevole ad acquazzoni anche temporaleschi, soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali, alternati ad ampie schiarite e momenti più soleggiati. Nel complesso le temperature resteranno ancora sotto la media stagionale nei valori massimi, fino alla prossima settimana.