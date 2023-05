Malori in mensa Scagionati i fagioli

Sono negativi i referti delle analisi ai fagioli della mensa scolastica. Cosa è stato allora a fare stare male circa 40 persone tra bambini e docenti nelle scorse settimane? La causa è ignota, ci sono solo delle ipotesi. "Corre innanzitutto l’obbligo da parte del Comune e della società appaltatrice del servizio di ristorazione, Elior Ristorazione Spa, di esprimere rammarico per quanto accaduto. A tutela della salute dei bambini, del corpo docente, e di tutti gli utenti del servizio di ristorazione ci si è subito attivati, secondo quanto previsto dalle procedure per la ricostruzione dei fatti, attraverso un’analisi puntuale di tutte le fasi di produzione, al campionamento della pietanza sospettata e di tutte quelle che hanno composto il pasto della giornata e della precedente, e alle analisi di laboratorio per poter accertare lo stato igienico sanitario e la conformità agli standard richiesti per la garanzia della sicurezza alimentare", spiega il sindaco Daniela Maldini. Dall’analisi di tutto il processo produttivo e delle diverse fasi di preparazione della pietanza servita non sono emerse anomalie dal punto di vista igienico-sanitario. Dagli accertamenti microbiologici di laboratorio effettuati, da laboratori esterni accreditati Accredia, si è avuto esito di conformità ai limiti su tutti i campionamenti prelevati, confermando quindi l’assenza di tossine o microrganismi ascrivibili a una malattia a trasmissione alimentare. Ats Città di Milano ha provveduto a una ispezione da parte dei tecnici alla mensa e hanno verbalizzato una situazione di conformità. "È lecito ipotizzare che altre cause possano essere intervenute nel determinare lo stato di malessere dei bambini, come il brusco abbassamento della temperatura atmosferica nella giornata in questione, la presenza di episodi di virus a contagio interumano o ipersensibilità al prodotto".

D.F.