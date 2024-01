Malore in discoteca: due studenti portati in ospedale

Il possibile mix di alcol e stupefacenti o l’assunzione smodata di uno solo di essi. Il malore nel locale e l’arrivo delle ambulanze. Per fortuna, i due ventitreenni soccorsi ieri notte e trasportati subito in ospedale non sono in pericolo di vita, anche se uno di loro, di origini asiatiche, era in coma etilico all’arrivo dei sanitari di Areu. L’intervento è andato in scena qualche minuto prima delle 3 in via Sammartini, a due passi dalla Centrale e davanti all’ingresso della discoteca Tunnel Club: lì i due amici, studenti del Politecnico, si sarebbero sentiti male all’improvviso, richiamando l’attenzione di altri clienti del locale. Ricoverati rispettivamente in codice rosso al Fatebenefratelli e in codice giallo all’istituto clinico Città Studi, lo stato di salute del più grave è migliorato col passare delle ore.

In via Sammartini sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Porta Garibaldi per identificare i due ragazzi.