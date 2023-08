Malore fatale durante il furto, ladro di 58 anni si accascia e muore: inutili i soccorsi dei derubati

Un furto rocambolesco, con finale tragico. Un furto costato indirettamente la vita a Massimo Bezzecchi, 58 anni, residente nel campo nomadi di via Chiesa Rossa: si è sentito male all’improvviso e neppure i soccorsi immediati, prestatigli proprio da coloro che stava derubando, sono stati sufficienti a salvarlo; l’uomo è morto in ospedale. La storia inizia alle 12.40 di venerdì scorso, a Trezzano sul Naviglio. Bezzecchi e il complice ventinovenne Tony Deragna, entrambi con diversi precedenti alle spalle, arrivano in macchina in via Carducci e prendono di mira il furgone: ne forzano il portellone e iniziano a scaricare attrezzi da giardinaggio. Bezzecchi si sente male e si accascia a terra.

Dalla finestra del palazzo di fronte, i figli del proprietario del veicolo si accorgono del malore in strada e avvisano i genitori, che scendono entrambi per soccorrere il cinquantottenne: in quel momento, non si sono ancora resi conto che l’uomo li stava derubando. Arrivano altri due vicini con un defibrillatore automatico per cercare di rianimare Bezzecchi. In via Carducci vengono inviati i sanitari di Areu e gli agenti della polizia locale di Trezzano: il cinquantottenne viene caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano. Nel frattempo, Deragna risale in macchina e prova ad allontanarsi, ma a quel punto della vicenda il proprietario del furgone ha già visto il portellone spalancato e la parte posteriore mezza svuotata del carico. Il ventinovenne, a sua volta residente nell’insediamento di via Chiesa Rossa, viene fermato dai vigili, che ricostruiscono l’antefatto e lo denunciano per furto.

Negli stessi minuti, il cuore di Bezzecchi smette definitivamente di battere, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Poco dopo, il pronto soccorso dell’Humanitas si riempie di parenti e amici del cinquantottenne, arrivati dal campo per avere informazioni sulle sue condizioni di salute. Lì ci sono i vigili di Rozzano e Trezzano a presidiare la zona: scatta un allarme preventivo ai carabinieri per segnalare eventuali criticità sul fronte dell’ordine pubblico, ma in realtà i trenta presenti non creeranno alcun problema. Dopo aver appreso del decesso, si sono allontanati quasi tutti.