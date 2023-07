Malore sull’autobus a Famagosta, i due giovani avevano assunto cocaina e cannabis

Milano – È stato un mix di stupefacenti a provocare i malori che hanno colpito ieri mattina alle 8 due ragazzi su un autobus della linea 95 in viale Famagosta. In ospedale in codice rosso sono finiti un ventiduenne italiano figlio di genitori di origine nordafricana, trasportato all'Humanitas, e un ventiquattrenne marocchino, accompagnato al San Carlo: dalle analisi è emerso che entrambi avevano assunto cocaina e cannabis nelle ore precedenti.

Uno dei due, in un momento di lucidità, ha riferito agli agenti delle Volanti di aver ingerito anche gocce di Rivotril, un farmaco che contiene benzodiazepine. I due sono ancora ricoverati in prognosi riservata, anche se non sono in pericolo di vita. A dare l'allarme, domenica alle 8, era stato l'autista del bus Atm, che dallo specchietto retrovisore aveva notato un giovane a terra in corridoio.

