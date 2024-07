Malattie cardiache congenite. Una clinica dedicata ai ragazzi

Distribuzione di materiale informativo sulle patologie cardiache e i corretti stili di vita, ma anche supporto in termini di counseling per affrontare con più consapevolezza visite e terapie. Sono solo alcuni dei servizi offerti dalla “Transition clinic“, ambulatorio appositamente dedicato agli adolescenti affetti da cardiopatie congenite, attivo al Policlinico San Donato. L’obiettivo è seguire i ragazzi, in maniera mirata e personalizzata, nella loro transizione dalle cure dell’età pediatrica a quelle dell’età adulta attraverso interventi educativi e psico-sociali che possano fornire aiuto anche alle famiglie.

Tre in particolare gli step del percorso. Un primo passaggio si propone, attraverso la distribuzione di materiale informativo, di sviluppare la consapevolezza dell’adolescente circa la propria condizione clinica, ribadendo l’importanza di uno stile di vita adeguato e delle periodiche visite di follow-up. La seconda tappa si focalizza sull’aspetto mentale, con l’erogazione di interventi di counseling e l’eventuale attivazione di un supporto psicologico. Un terzo ambito punta a migliorare la comunicazione tra i professionisti del team multidisciplinare che segue i giovani pazienti.

Testato in via sperimentale nel 2019, il progetto della Transition clinic è sfociato, in questi mesi, nella messa a punto di un ambulatorio dedicato, strutturato secondo le linee guida internazionali in materia. L’iniziativa è frutto del lavoro coordinato del professor Massimo Chessa, responsabile dell’unità di cardiologia dei congeniti adulti del Policlinico San Donato, della dottoressa Serena Flocco, referente della Transition clinic, e della ricercatrice Arianna Magon. Al progetto partecipano inoltre Aicca, associazione italiana dei cardiopatici congeniti bambini e adulti, e Gsd Foundation, fondazione no profit del Gruppo San Donato.

"La Transition clinic – spiega il professor Chessa – è un modello organizzativo integrato che valorizza i concetti di multidisciplinarietà, continuità e umanizzazione delle cure. Il servizio ambulatoriale è frutto di anni di studio e si basa sull’adozione di evidenze scientifiche validate a livello internazionale. Il servizio prevede, inoltre, l’erogazione d’interventi rivolti al personale sanitario, con seminari ed eventi di formazione continua".