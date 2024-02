Maison Milano dove brillano tutte le serate

Oliva

Ti va di brillare? A Maison brilla tutto. Brillano i muri di glitter, il palcoscenico d’oro, i lampadari e il sorriso del team che ti accoglie. Si presenta così un locale davvero speciale che illumina della sua energia via Montegani, in zona Chiesa Rossa, una periferia in crescita a cui fa gioco avere un posto simile per vivere anche di sera. Nato dalla ristrutturazione di un’antica Stazione della Posta, il locale, noto ai più come Maison Espana, si è trasformato completamente nel settembre del 2011, prendendo il nome di Maison Milano e diventando un lussuoso ambiente dove vivere una cena animata da show vari, dal tango al flamenco al burlesque. Dopo la serata continua in pista con la musica disco, revival, latina selezionata dai dj. Dopo un ingresso affascinante, pochi gradini conducono al primo piano, dove da una piccola porta si accede alla sala principale con palco della Maison. Qui, di sera in sera, si alternano brillanti cabarettisti, luminose star del Burlesque, ballerini di tango e latino in paillettes luccicanti.

In cucina brilla lo zafferano dei piatti tradizionali e sembrano polvere di gemme tutte le spezie. Ovunque c’è l’impalpabile polvere d’oro dello show. Ad esempio, è imperdibile la serata di Circo Stupore, in cui acrobati, contorsionisti, trapezisti e mangiatori di fuoco movimentano la cena, anche con un tocco di burlesque. La location ha deciso di puntare tutto sulla spettacolarizzazione della cena, unendo la cucina tradizionale spagnola con nuovi linguaggi per intrattenere il pubblico. C’è anche una serata interamente dedicata al Burlesque, condotta da un’abile insegnante che, in abito da sposa, accompagnata dalle sue amiche su tacchi alti e con un boa di piume, con il volto nascosto da una mascherina e le gambe velate di rete, sprigiona energia e sensualità. Per gli appassionati delle cene con delitto, non mancano le serate thrilling o anche l’esperienza dell’Escape Room. Maison Milano conserva un sapore internazionale e un po’ retro, con la cucina spagnoleggiante e le serate a tema, capaci di coinvolgere tutti i gusti.

Maison Milano - Via Montegani, 68 – Tel. 02 89540234