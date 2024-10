“Mail bombing“ degli animalisti contro il Palio dell’oca

Gli animalisti contro il Palio dell’oca. Dopo le proteste fisiche con drappelli di manifestanti che hanno tentato di interrompere la manifestazione e che hanno tenuto banco negli scorsi anni, l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) ha lanciato una mailbombing. Da sempre contraria all’uso e allo sfruttamento di animali in fiere e spettacoli di qualsiasi genere, l’organizzazione animalista ha deciso di invadere le mail istituzionali: "Facciamo sentire la nostra voce per chiedere la fine di una tradizione che sfrutta gli animali solo per intrattenimento". All’iniziativa hanno aderito già oltre cento animalisti. "Scrivo per esprimere la mia più profonda contrarietà e indignazione nei confronti della corsa delle oche che si terrà il prossimo 13 ottobre – recita il messaggio –. La competizione rappresenta un palese maltrattamento degli animali, sia etologico che fisico. La loro corsa è una reazione di fuga indotta dalla paura, e non certo dalla “gioia di partecipazione“ come si vorrebbe far credere, tant’è che le oche tentano di scappare continuamente dal percorso prestabilito. Inoltre le loro zampe palmate non sono adatte alla corsa, in particolar modo sull’asfalto. Chiedo, come gesto di civiltà nei confronti di esseri senzienti sofferenti, di abolire tradizioni in cui gli animali vengono sfruttati e ridicolizzati in spettacoli di intrattenimento". Non sono escluse incursioni fisiche durante la manifestazione.

Ma il Palio giunto alla 46esima edizione resta un evento amato dalla massa di cittadini di Lacchiarella e non solo. E proprio durante le incursioni avvenute negli anni scorsi si sono registrati momenti di tensione con gli animalisti. Intanto il Palio dell’Oca, evento dell’Autunno ciarlasco anche domani vivrà una giornata di festa con eventi, gare, musiche e food. Mas.Sag.