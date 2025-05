Maggiore sicurezza sui laghi in estate. Dalla Regione fondi ai cinque bacini

Regione Lombardia ha confermato lo stanziamento di 242.000 euro per la sicurezza dei laghi lombardi. Le risorse consentiranno di svolgere anche nel 2025 una serie di attività inerenti la sicurezza dei naviganti, con l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza nelle vie navigabili. "Un impegno importante per Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore ai trasporti, Franco Lucente –, che dimostra ancora una volta il sostegno alle attività dei laghi specialmente nei mesi estivi con la frequentazione di turisti sempre più in crescita". Questa la ripartizione delle risorse decisa per i 5 bacini lacuali della Lombardia: Lario 80.000 euro; Garda e Idro 47.000; Maggiore 40.000 euro; Iseo 40.000 euro; Ceresio 35.000 euro.