Madre Natura è una Buddha, eco e in stampa 3D

Madre Natura è un Buddha donna, alta due metri e dieci e larga quattro, realizzata in stampa 3D usando un filo in Pla che sta per "acido polilattico": un biopolimero ottenuto da materie prime rinnovabili di origine vegetale, come l’amido di mais, che la rende biodegradabile e compostabile al 100% oltre a conferirle una texture in bassorilievo che ne esalta la livrea pitturata come un costume d’Arlecchino con le pezze a forma di foglia. Un’immagine "rivoluzionaria" per "un messaggio di accoglienza e multiculturalità", spiega il designer Massimo Caiazzo che ha progettato l’installazione, in scena alla Fabbrica del Vapore da oggi a domenica 23 aprile.

A realizzarla è stato Candyslab, un progetto di formula commerciale innovativa lanciato nel 2019 da Candy’s International, società ferrarese di servizi e consulenza a brand Made in Italy nei settori fashion e lusso, in collaborazione con SunD, altro progetto di Candy’s specializzato nella stampa 3D di oggetti "fuori scala". "L’idea artistica di Caiazzo corrisponde al mondo di Candyslab, la cui mission – spiega Ying Cao, titolare di Candy’s – è rendere il Made in Italy efficiente a livello mondiale e creare una sinergia tra design e tecnologie all’avanguardia, dando priorità al principio di ecosostenibilità".

Madre Natura, circondata dalle riproduzioni di sei diagrammi originali dell’Archivio Alessandro Mendini della Triennale, è anche un omaggio all’architetto scomparso nel 2019, "che è stato il mio maestro", spiega il designer Caiazzo. Ed è una "scenografia dinamica", che per tre giorni ospiterà momenti d’incontro sul tema della fragilità, nell’alveo del ciclo Design+Sensibile curato dallo stesso Caiazzo con Fulvio Michelazzi al Padiglione Messina 2 della Fabbrica di via Procaccini.