Madre e figlio sull’Audi con i vetri oscurati: nel baule 190mila euro cash. Di chi sono tutti quei soldi?

Milano, 11 novembre 2023 – I vetri oscurati, le gomme un po’ sgonfie e uno stile di guida non proprio ortodosso. Primo pomeriggio di ieri, siamo in viale don Sturzo, tra la stazione ferroviaria Garibaldi e lo skyline di Porta Nuova. Gli agenti della polizia locale notano l’Audi A6 e decidono di fermarla per un controllo: alla guida c’è un trentaseienne, di fianco a lui ci sta seduta la madre sessantacinquenne.

Parte in quel momento l’indagine-lampo che porterà a un maxi sequestro di contanti e aprirà scenari ancora tutti da scandagliare. Sì, perché i vigili motociclisti del Comando decentrato 8 fanno scendere autista e passeggera e decidono di approfondire le verifiche: i due tradiscono nervosismo, ma non hanno nulla da dichiarare.

La perquisizione all’interno della berlina porta i ghisa a ritrovare 190mila euro, divisi in mazzette di pezzi da 50. Interpellati sulla provenienza di quel denaro, madre e figlio non sanno bene cosa rispondere. Da qui il sequestro dei soldi e la denuncia a piede libero per entrambi con l’accusa di ricettazione. Inutile dire che ora scatteranno gli accertamenti investigativi per capire in primo luogo da dove arrivino quei quattrini e in seconda battuta se i due indagati siano stati "usati" da qualcuno come trasportatori per conto terzi o se il denaro fosse effettivamente nella loro disponibilità. In ogni caso, si parla di una cifra ingente, che lascia pensare al possibile ricavato di traffici illeciti e all’esistenza di un’organizzazione più ramificata, anche se al momento si tratta di ipotesi da verificare con estrema attenzione nei prossimi giorni.

Con ogni probabilità, gli approfondimenti della polizia locale partiranno dal profilo del trentaseienne e della sessantacinquenne, così da risalire ai loro contatti recenti o passati e da stabilire legami e connessioni in grado di risalire la piramide.

Un aiuto potrebbe arrivare anche dall’analisi dei telefoni cellulari: lì potrebbero celarsi particolari utili per comprendere chi e perché abbia infilato 190mila euro nel baule dell’Audi e dove fosse diretta la berlina quando è stata intercettata dalla polizia locale.