Macchina lava-strada affonda nel marciapiede

La spazzatrice entra in funzione e dopo la strada pulisce anche il marciapiede. Peccato che a causa di un cedimento della copertura della fognatura finisce in una voragine. È accaduto l’altro giorno in via Roma quando la macchina lava-strade è entrata in funzione su un marciapiede che settimanalmente viene lavato. Questa volta qualcosa è andato storto. Verosimilmente le piogge insistenti di questi mesi devono aver provocato infiltrazioni rivelatisi dannose per il terreno che è franato.