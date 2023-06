M4, Atm riorganizza la rete di superficie, 3 nuove linee e prolungamenti

Con l’apertura della tratta Dateo-San Babila della M4, in agenda martedì prossimo, Atm riorganizza la rete di superficie per evitare sovrapposizioni. Da mercoledì 5 luglio per 13 linee scatteranno modifiche di percorso o corse aggiuntive per migliorare la connessione alla metropolitana. Nascono tre nuove linee: il bus notturno NM4 che sostituisce di sera la M4 da Linate al Duomo, il bus 85 e la festiva 903. Altra novità, l’orario della M4: dal venerdì alla domenica i treni circolano fino a mezzanotte e mezza circa, invece dal lunedì al giovedì la chiusura è alle 22 e non più alle 21, per proseguire coi lavori necessari alla realizzazione di tutta la Blu. Nel dettaglio, il bus 85 collega piazza Napoli con Cadorna e San Babila in sostituzione di un tratto che era percorso dalla 61; la festiva 903 sarà in servizio tra San Donato, Peschiera Borromeo e Segrate. I potenziamenti riguarderanno il bus 88, con un nuovo collegamento al Monzino. Prolungate le linee 34, 54, 60, 901. Modifiche di percorso per i bus 38, 45, 61, 66, 77, 84 e 902. La 73 resta in servizio tra Linate aeroporto e San Felicino, dove diventa 973.