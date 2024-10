M4, continuano i guai: allagamenti e ascensori guasti

Milano, 24 ottobre 2024 – Sono passate quasi due settimane dall’inaugurazione del completamento della linea blu della metropolitana di Milano, la M4, quella che collega Linate, estrema periferia est della città, alla stazione di San Cristoforo, esattamente al capo opposto. Era il 12 ottobre 2024 quando il nastro venne tagliato alla presenza del sindaco Beppe Sala e del ministro Matteo Salvini.

Allagamenti e ascensori guasti sulla M4

Una cerimonia in pompa magna attesa anni e arrivata dopo le aperture parziali dei mesi precedenti e i vari collaudi tecnici che nel corso dell’anno hanno obbligato a chiusure programmate della metropolitana stessa. Tutto previsto, tranne i disagi del giorno successivo.

Ascensore guasto: i problemi per i pendolari continuano

Domenica 13 ottobre molti milanesi che hanno voluto sperimentare la M4 sono rimasti bloccati: un problema di natura informatica, poi risolto in corso di giornata, ha prima fermato e poi rallentato la circolazione dei treni. Se, su questo versante, i disagi sono rientrati e i convogli viaggiano in orario, restano varie “magagne” per quanto riguarda le stazioni. I guasti agli ascensori, già segnalati nei giorni scorsi, proseguono: alle fermate di Bolivar, Coni Zugna e De Amicis sono in corso interventi di riparazione agli elevatori non funzionanti. Non solo, oggi alla stazione di Tolstoj una parte della banchina è stata transennata per un piccolo allagamento causato probabilmente dalla pioggia scesa nelle ultime ore.