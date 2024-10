Apre la Metro 4, linea blu della metropolitana di Milano: spettacoli, orari, fermate, biglietti

Milano, 11 ottobre 2024 – Sabato 12 ottobre apre l'intera linea M4 della metropolitana di Milano, conosciuta come la "linea blu". Per celebrare l'inaugurazione, sabato 12 ottobre 2024, Milano ospita una grande festa a partire dalle 13.30, con musica, eventi di strada, spettacoli nei teatri e cinema lungo il percorso della M4. L’apertura delle stazioni è prevista a partire dalle ore 13.30. Per esigenze organizzative legate all’apertura dell’intera linea fino a San Cristoforo la stazione di Linate chiude dalle 10 alle 13. Sempre per consentire l'organizzazione per l'apertura, nella mattinata di sabato, dalle 10 alle 13, i treni della M4 avranno come capolinea la stazione Repetti, mentre la tratta Repetti-Linate sarà servita da autobus sostitutivi. Il servizio metropolitano sarà finalmente operativo tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 6 del mattino fino alle 00.30 circa. Nelle ore di punta, i treni passeranno ogni 90 secondi, mentre in altri orari le attese varieranno tra i 3 e i 6 minuti.