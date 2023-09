L’unico medico di base se ne va Restano “orfani“ 1.400 pazienti

di Monica Autunno

Dimissioni di fine estate per l’unico medico di medicina di base "superstite", 1400 cittadini "a spasso", in pratica la metà del paese. Una parte dei cittadini, negli anni scorsi, avevano già “ripiegato” su professionisti nei Comuni accanto. "Il problema ha già travolto tanti Comuni, ed ora tocca a noi - così il sindaco Michele Avola - . Siamo in contatto continuo con Asst e Ats per avere la nomina di un sostituto temporaneo. Ma non vi sono al momento prospettive immediate. E il problema, inutile negarlo, è gravissimo". A Bellinzago Lombardo operano alcuni professionisti privati. Ma la dottoressa Ana Andreescu, dimissionaria da ieri, era l’unico medico di medicina generale rimasto. "Avevamo già perso un medico qualche mese fa - spiega il sindaco - aveva doppio ambulatorio e ha scelto di tenere aperto nella sola Gessate. Ora i miei concittadini senza medico di base sono circa 1400". A disposizione di un medico sostituto vi sarebbero anche spazi nell’ambulatorio comunale, già utilizzato e rimesso a nuovo di recente. "In passato lo abbiamo messo a disposizione anche gratuitamente, saremmo pronti a rifarlo. Previa, naturalmente, un’informativa alla corte dei Conti, a nostra tutela. Lo dico perchè su questo tema molti dicono molte inesattezze. E invece il problema è uno e uno solo: non ci sono medici disponibili".

Un nuovo bando di reclutamento sarà a breve battuto da Asst. Intanto, ai cittadini sono state notificate le modalità possibili per il cambio medico. Chi desiderasse, prioritariamente, provare a reperire un medico in uno dei Comuni di ambito, dunque Pessano con Bornago, Gessate o Cambiago, potrà chiedere informazioni all’urp dell’Asst o sul sito della Regione Lombardia. Con poche chance: anche nei Comuni citati i medici sono pochi e già "full" anche di iscritti. "Se andare da Bellinzago a Gessate è questione di poco - così Avola - raggiungere gli altri centri è più lungo e complicato. Sono preoccupato per la popolazione anziana. E a dire il vero anche arrabbiato. Io non desidero entrare in alcuna schermaglia politica. Ma la situazione è ormai inaccettabile. E purtroppo non credo, pure sperando ovviamente il contrario, che saranno le Case di comunità a dare risposte. La sanità di prossimità si fa in pratica, e non con i proclami".