Luis Alberto scompare da via Padova: era in Italia da tre mesi per lavorare e aiutare la famiglia in Perù

Milano – C’è molta preoccupazione nella comunità sudamericana, in particolare peruviana, di via Padova a Milano, periferia multietnica della città. Da cinque giorni non dà notizie di sé Luis Alberto Ochoa Duenas, 20 anni, e lo zio ha fatto denuncia di scomparsa.

Luis Alberto è arrivato in Italia appena tre mesi fa per lavorare e aiutare la sua famiglia rimasta in Perù. È alto un metro e cinquanta, ha gli occhi e i capelli neri. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo molto tranquillo ed equilibrato.

Il giovane è stato visto l’ultima volta martedì 11 luglio, quando è uscito per andare al lavoro, svanendo nel nulla. Il suo cellulare risulta spento. Dopo tre giorni senza notizie, il 14 luglio lo zio è andato dai carabinieri per denunciarne la comparsa. Chiunque lo dovesse avvistare può chiamare i carabinieri.