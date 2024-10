Morto Luigi Rocca, ex calciatore dell’Inter: fatale un malore in campo durante una partita tra amici

Milano, 21 ottobre 2024 – Lutto nel mondo del calcio: l’ex calciatore dell’Inter Luigi Rocca è morto a 61 anni dopo aver accusato un malore durante una partita tra amici.

Il dramma si è consumato a Piacenza, città d'origine dell'ex giocatore professionista. Stando a quanto appreso, Rocca si è accasciato al suolo davanti ai compagni e non ha mai più ripreso conoscenza. Soccorso con l'elicottero del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rocca, nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Originario della provincia di Piacenza, aveva fatto le giovanili nell'Inter, giocando - nella stagione 1981-82 - uno spezzone di partita in A (Bersellini lo fece entrare al 64' al posto di Pasinato in Inter-Avellino 2-1) e 17 minuti in Coppa Uefa (entrando al posto di Oriali), contro i turchi dell'Adanaspor (4-1), partita giocata a Cesena.

Poi, tanta B e C, giocando sempre con onore come centrocampista: Taranto, Siena, Brindisi, Sanremese, Trento, Casertana e Piacenza.

Anche da mister aveva iniziato la carriera con le giovanili del Piacenza, per poi guidare anche il Fanfulla, il Fiorenzuola e il Codogno.

“Il Piacenza calcio, profondamente rattristato, piange la scomparsa dell’ex calciatore biancorosso Luigi Rocca e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”, il ricordo del club biancorosso. E quello della Pontenurese: “Stretti ai familiari di Luigi Rocca per la prematura scomparsa”