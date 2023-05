Ludopatico e tossicodipendente minaccia i genitori: arrestato 20enne

Milano, 13 maggio 2023 – I soldi spesi per il gioco d'azzardo e la droga. Le continue richieste di denaro ai genitori. Le minacce per farsi consegnare i contanti. Un ventenne italiano, incensurato, ludopatico e tossicodipendente, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Radiomobile per maltrattamenti in famiglia.

La richiesta di aiuto

I militari sono intervenuti in un appartamento di viale Brianza attorno alle 22, quando un uomo di 69 anni e la moglie di 57 hanno chiamato la centrale operativa di via Moscova per segnalare che il figlio li stava minacciando verbalmente per farsi dare soldi. Agli investigatori dell'Arma, i due hanno raccontato dell'incubo vissuto fino a quel giorno.

La denuncia

Un incubo fatto di pressanti richieste e di minacce da parte del ventenne, anche di farsi del male da solo. Nel caso specifico, il ragazzo non ha aggredito fisicamente i genitori, ma il padre, stremato dallo stress accumulato nelle ultime settimane, ha accusato un malore, che ha reso necessario un trasporto precauzionale al Monzino; niente di grave, è stato dimesso senza prognosi. Il ventenne è stato portato a San Vittore, in attesa dell'interrogatorio del gip per la convalida del provvedimento.