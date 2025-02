Lotta senza quartiere ai “diffamatori sui social“. Otto le denunce del sindaco

"L’amministrazione comunale è determinata a portare avanti questa battaglia contro quelli che, a nostro avviso, sono i diffamatori sui social". Prosegue la lotta del primo cittadino Fabio Colombo contro gli autori delle pubblicazioni da lui considerate diffamatorie. Salgono a otto le denunce presentate dal sindaco negli ultimi due anni. L’ultima riguarda un commento pubblicato lo scorso 27 gennaio nel gruppo Facebook “Vivere Cassano d’Adda (sei di Cassano se…)“. Per il primo cittadino "i termini usati in quest’ultima pubblicazione, che attacca l’amministrazione comunale, sono frasi offensive e diffamatorie che trascendono la semplice polemica politica e diffondono informazioni non corrispondenti al vero". S.D.